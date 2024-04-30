快訊

施明德今晨火化 女兒抱骨灰回家：一家三人每天陪他

不敵勞動成本火熱、令人失望財報 美股早盤下跌

離開台灣金之後有三個新工作 沈榮津成為「三棲」當紅炸子雞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大摩看AI供應鏈：將受惠於資本支出增加 聚焦六檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根士丹利證券發布報告指出，美國超大型雲端業者及數據中心提高資本支出，有利於人工智慧（AI）供應鏈，預期訂單可能持續旺至2025年。 路透社
摩根士丹利證券發布報告指出，美國超大型雲端業者及數據中心提高資本支出，有利於人工智慧（AI）供應鏈，預期訂單可能持續旺至2025年。 路透社

摩根士丹利證券發布報告指出，美國超大型雲端業者及數據中心提高資本支出，有利於人工智慧（AI）供應鏈，預期訂單可能持續旺至2025年。在台廠中，看好順序依次為台積電（2330）、緯創、川湖、嘉澤、台達電、鴻海，全給予「優於大盤」評等。

大摩指出，超大型雲端業者紛紛表示要調高資本支出，以加速在AI基礎建設的投資，主要是為了支撐未來的AI發展。至於英特爾，則看好今年AI 個人電腦（PC）處理器可望出貨4,000萬顆，並認為AI PC將帶來升級周期，進而擴大整個PC潛在市場。

大摩呼應英特爾的看法，認為AI PC是下一波的邊緣AI裝置，將在PC市場啟動為期多年的升級周期。從今年下半年開始，企業客戶將是AI PC的首批買家，成為主要推動力。

雖然整體AI供應鏈都可望受惠此一趨勢，但大摩最偏愛市占率強大及評價有吸引力的企業。在全球AI供應鏈，大摩最愛台積電，給予目標價860元。大摩並統計，有95%的法人給予台積電「優於大盤」或「買進」評等，5%為中立。

緯創則是PC ODM代表廠商，且股價也有吸引力，大摩預估今、明兩年的AI獲利貢獻可占26%，給予158元目標價，看好股價上行空間仍大。緯創獲得77%法人給予「優於大盤」或「買進」評等，23%為中立。

另外，川湖、嘉澤、台達電、鴻海也都獲得法人至少83%以上的肯定，大摩給予的目標價分別為1,550元、1,650元、355元、155元。

AI 台積電 大摩

延伸閱讀

AI PC新應用 帶旺PCB鏈

英特爾打造企業交流平台 促進台灣與印度合作

台積電、輝達可能被超越嗎？ 這些科技大廠來勢洶洶

華為新筆電現英特爾晶片 美議員跳腳批「華府最大謎團」

相關新聞

大摩看AI供應鏈：將受惠於資本支出增加 聚焦六檔台股

摩根士丹利證券發布報告指出，美國超大型雲端業者及數據中心提高資本支出，有利於人工智慧（AI）供應鏈，預期訂單可能持續旺至...

台股月線收紅劇烈震盪近1600點 法人：靜待FOMC會議

台積電今天尾盤壓低收黑，台股終場跌近百點，失守20400點，4月指數如坐雲霄飛車，上下劇烈震盪近1600點，月線收紅10...

台股今年強漲13.5% 這幾檔高價股居然都沒漲到

台股今年來表現強勢，共計上漲2465.79點，漲幅13.75%，統計今年來上漲家數達1021家，以平盤作收的則有13檔，...

台積電惹禍 台指期正式被打入美國窄基指數

台指期正式被打入窄基指數。台積電飆漲使得其占台股權重超過30%居高不下，金管會證期局今天指出，台積電占權重從2月15日至...

台股今年大漲超過2千點 漲幅前10名都有誰？

台股今天收月線，終場收在20396.6點，下跌98.92點，跌幅0.48％，不過整年來漲幅強勢，共計上漲2465.79點...

中華電信再度蟬聯臺灣證券交易所公司治理評鑑Top 5%

臺灣證券交易所公布第十屆公司治理評鑑結果，中華電信（2412）第九度蟬聯上市公司中最優等之排名前5%之佳績。在「市值10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。