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台股今年強漲13.5% 這幾檔高價股居然都沒漲到

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今年來表現強勢，共計上漲2465.79點，漲幅13.75%，統計今年來上漲家數達1021家，以平盤作收的則有13檔，而下跌家數則是有781家，有22家則是交易天數未滿不做統計。總體來看今年來上漲家數大於下跌，不過有些族群卻沒有跟著漲到，多檔高價股表現疲弱，股王世芯-KY（3661）、股后信驊（5274）皆呈現下跌。

台股今日收月線，4月上漲102.15點，拉出下影線較長的十字K線，漲幅0.5%，統計台股今年來上漲2,465.79點，漲幅13.75%，其中，3月指數上漲1,327.68點，漲幅7%，2月指數上漲1,077.21點，漲幅6.02%。

今年大盤上漲主要受到權值股的拉抬，台積電表現亮眼，大漲33.22%，上漲162元，貢獻大盤點數約1300點，其餘鴻海上漲49.28%，廣達上漲15.81%。

櫃買指數今日收在248.53點，下跌0.19點，不過今年來同樣呈現上漲，雖然4月小跌3.58點，跌幅1.42%，但其餘3月上漲2.66點，漲幅1.06%，2月上漲12.37點，漲幅5.21%，1月則是上漲3.07點，漲幅1.31%，除4月拉回以外其餘皆是上漲。

大盤今年強漲超過2000點，但許多高價股卻呈現下跌，譜瑞-KY跌幅最重，今年來下跌37.58%，創意下跌21.26%，大立光下跌23.87%，旭隼下跌9.36%，力旺下跌9.18%，而股王世芯-KY今年來跌幅達4.73%，股后信驊下跌1.12%，聯發科則跌幅最少，下跌2.27%

若以族群來看今年半導體股表現較為弱勢，IP股多檔呈現下跌，其中晶心科下跌19.38%，愛譜*下跌18.98%，智原下跌17.65%，而代工廠的力積電重挫22.41%；記憶體的部分表現也同樣弱勢，南亞科下跌15.26%，華邦電下跌14.61%，晶豪科則下跌9.18%。 

信驊 台股

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