4月集中市場10大飆股出列 這檔漲幅翻倍

台股30日收在20,396.6點，4月來大盤指數僅上漲102.15點，統計4月集中市場漲幅前十大發現，單月翻倍上漲的僅1家，吉茂（1587）4月漲幅100.33%，奪下上市公司最飆股寶座，其次則是國建（2501）及尼得科超眾（6230），分居漲幅第二、三名。

台股今日以20,508.48點開出，上漲12.94點，盤中一度拉高至20,559.97點，上漲64.45點，但最後一盤爆量殺低，一口氣拉低指數114.42點，終場翻黑收在20,396.6點，下跌98.92點。

台股今日收月線，4月上漲102.15點，拉出下影線較長的十字K線，漲幅0.5%，統計台股今年來上漲2,465.79點，漲幅13.75%，其中，3月指數上漲1,327.68點，漲幅7%，2月指數上漲1,077.21點，漲幅6.02%。

相較於2月、3月單月都漲逾千點，4月來大盤指數僅上漲百餘點，主要是在指數創20,883.69點的歷史新高紀錄後出現壓回，在4月19日盤中甚至大跌1,009.32點，寫下盤中歷史第二大跌點，終場下跌774.08點，則是史上單日收盤最大跌點，其後指數再往上反彈。

統計4月集中市場漲幅前十名依序是吉茂、國建、尼得科超眾、矽統、鈺邦、佳能、達麗、大將、海悅、聯上發；其中營建股占4檔，還有1檔代銷的海悅，也算是營建相關，汽車股的吉茂漲幅翻倍居漲幅冠軍，電子股則有4檔進榜，包括散熱、光電、半導體及電子組件等。

吉茂傳出切入伺服器散熱市場，主要產品為AI伺服器中的水冷散熱系統其中之一的關鍵零組件冷卻液分配裝置（CDU）散熱中的板式熱交換器，將管線中液體熱能倒出，產品原理與汽車水箱雷同，但要求精度更高，2024年上半年已經少量生產。

墨西哥新廠今年第1季試產順利，小批量試產後積極展開接單洽談，估計第2季可放量生產。

國建3月營收32.3億元，年增256.4%；累計今年第1季營收70.4億元，年增逾145%，主因為交屋入帳及工程收入增加。不過，國建還有四大案建案將完工交屋認列，包括「國泰和河」、「國泰溪境」、「國泰MOST+」及「國泰悠陽」，合計完工交屋量達127億元。

目前國建台北推案以危老都更案為主，如北投區大業段都更案、南港玉成段、松山敦化段都更案等，由於區段供給稀有，加上產品定位及總價控制，銷售表現不俗，成交量較去年同期增加三倍。