軟著陸機率大增、今年仍降息？美國非投等債發行量可望回升

年初至今美債利率逐步走揚，PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，隨著軟著陸機率大增，加上今年仍有降息的可能，市場對於鎖住高利的債券需求逐漸回溫，美國非投等債發行量亦可望逐步回升，並且提振市場熱度。

張世民說明，反映美國經濟數據的強韌以及通膨放緩速度不如預期，然只要通膨能維持穩定，中短端美債利率有再大幅向上的空間有限，此時反而替非投資期債創造良好的殖利率優勢。

根據統計，張世民補充，過去10年各類型非投資級債年化報酬率，以美國投資級債的4.4%最高，全球非投資級債3.5%名列第三，眼見目前美國非投資級債的殖利率隨著近期美債利率的彈升，再度超過8%，高於2010年以來的長期平均6.69%，看好美非投等債的高殖利率水準，能提供穩定的收入來源，並創造投資優勢。