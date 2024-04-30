軟著陸機率大增、今年仍降息？美國非投等債發行量可望回升
年初至今美債利率逐步走揚，PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，隨著軟著陸機率大增，加上今年仍有降息的可能，市場對於鎖住高利的債券需求逐漸回溫，美國非投等債發行量亦可望逐步回升，並且提振市場熱度。
張世民說明，反映美國經濟數據的強韌以及通膨放緩速度不如預期，然只要通膨能維持穩定，中短端美債利率有再大幅向上的空間有限，此時反而替非投資期債創造良好的殖利率優勢。
根據統計，張世民補充，過去10年各類型非投資級債年化報酬率，以美國投資級債的4.4%最高，全球非投資級債3.5%名列第三，眼見目前美國非投資級債的殖利率隨著近期美債利率的彈升，再度超過8%，高於2010年以來的長期平均6.69%，看好美非投等債的高殖利率水準，能提供穩定的收入來源，並創造投資優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言