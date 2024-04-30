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台、日股市較勁...近1年漲幅均逾3成 台股勝出原因是它

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股近1年漲幅逾3成，表現與日股並駕齊驅。圖／聯合報系資料照片
台股近1年漲幅逾3成，表現與日股並駕齊驅。圖／聯合報系資料照片

觀察全球各主要股市近一年走勢，發現台股漲幅超過3成，是全球各主要股市中，漲幅第一名的國家，法人表示，新興市場中，亞洲多個國家都有強勁的成長前景，其中，以台灣、印度、印尼最為看好。

富盛投顧指出，Bloomberg統計至4月29日為止，全球各主要股市中，近一年報酬率前五名分別是，台灣加權指數31.56％、日經225指數31.46％、美國S&P500指數22.71％、印度SENSEX是22.19％，以及巴西聖保羅指數21.95％。

先機亞太股票入息基金投資團隊表示，AI的長期趨勢已經確定，因此對科技產業的信心不斷增強，從短中期的角度來看，最看好的國家是台灣，因為台灣擁有世界一流的科技產業，同時，由於未來全球即將進入降息周期，對亞洲國家和亞洲股市來說，大致上是有利的。

投資團隊指出，印度和印尼分別是亞太地區第二和第三大新興市場，兩國都有強勁的成長前景，且其面臨的地緣政治風險較低，以印度為例，2023、2024財年經濟成長超過7％，預計未來幾年將繼續以6.5％至7％左右的速度成長。

印度

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