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台股今收4月線 5月開場靠Fed打氣

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股大盤指數今天下跌98點，以2萬396點作收，跌幅0.48％，成交量3575億元。圖／聯合報系資料照片
台股大盤指數今天下跌98點，以2萬396點作收，跌幅0.48％，成交量3575億元。圖／聯合報系資料照片

4月最後一個交易日，台股上演殺尾盤，權值股原本表現平平，但台積電卻慘遭殺尾盤，股價由紅翻黑下跌5元，跌幅0.63％，以每股790元收盤，回攻800元大關失敗，連帶台股也殺尾盤，平盤失守，指數下跌98點，以2萬396點作收，跌幅0.48％，成交量3575億元。

台股4月月K線呈十字形態，月線小漲102點，但過程跌宕起伏，高低波動將近1千6百點，指數最高衝上2萬883點，寫下盤中歷史新高紀錄，最低下探1萬9291點，在歷史高檔區敲打多頭信心。

除了寫下盤中歷史新高紀錄外，投資人對於盤中一度崩跌上千點，印象更深刻，4月19日當天大盤開盤即跳空重挫，摜破2萬點大關，盤中加權股價指數下探1萬9291點，指數重摔1009點，終場以1萬9527點收盤，大跌774點，收盤創史上最大跌點。

但黑色星期五過後，台股立刻回魂，並且重新拾級而上，台股指數已站回均線之上，且均線也全數向上，維持多頭格局不變。

市場目前靜待美國聯邦公開市場委員會FOMC開會結果，目前市場預期降息延至第3季，且FedWatch降息碼數減少至1碼，不利於風險性資產評價。

台股指數 降息

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