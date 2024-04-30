台股今收4月線 5月開場靠Fed打氣
4月最後一個交易日，台股上演殺尾盤，權值股原本表現平平，但台積電卻慘遭殺尾盤，股價由紅翻黑下跌5元，跌幅0.63％，以每股790元收盤，回攻800元大關失敗，連帶台股也殺尾盤，平盤失守，指數下跌98點，以2萬396點作收，跌幅0.48％，成交量3575億元。
台股4月月K線呈十字形態，月線小漲102點，但過程跌宕起伏，高低波動將近1千6百點，指數最高衝上2萬883點，寫下盤中歷史新高紀錄，最低下探1萬9291點，在歷史高檔區敲打多頭信心。
除了寫下盤中歷史新高紀錄外，投資人對於盤中一度崩跌上千點，印象更深刻，4月19日當天大盤開盤即跳空重挫，摜破2萬點大關，盤中加權股價指數下探1萬9291點，指數重摔1009點，終場以1萬9527點收盤，大跌774點，收盤創史上最大跌點。
但黑色星期五過後，台股立刻回魂，並且重新拾級而上，台股指數已站回均線之上，且均線也全數向上，維持多頭格局不變。
市場目前靜待美國聯邦公開市場委員會FOMC開會結果，目前市場預期降息延至第3季，且FedWatch降息碼數減少至1碼，不利於風險性資產評價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言