00878配息出爐！連續兩季配息金額創新高、年化配息率上看9%

國民ETF-國泰永續高股息（00878）今年第2季配息金額出爐！00878每受益權單位擬配發0.51元，配息金額創ETF成立以來最高，以30日收盤價22.26元換算，單季配息殖利率為2.29%，年化配息殖利率上看9.16%。

根據國泰投信今日公告，00878除息交易日將在5月17日、領息日在6月13日，實際配息金額將在5月15日公告，最後的買進日在5月16日。

高股息ETF戰場打得火熱，00878連連調高配息金額。回顧過去幾季配息紀錄來看，2024/2配息0.4元、2023/11配息0.35元、2023/8配息0.35元、2023/5配息0.27元、2023/2配息0.27元，顯示配息金額有逐漸向上成長的趨勢，成立以來100%填息。近4季平均填息天數僅4.5天，

00878為台灣首檔百萬受益人台股ETF，集保數據顯示，00878最新受益人數124.8萬人（4/26），全台ETF第一大，僅次於中鋼（2002）；規模達2631.5億元。