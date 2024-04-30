台積電最後一盤爆1.6萬張賣單下殺10元 終場收790元

台積電（2330）30日盤中一度衝達802元，但最後一盤卻爆出16,004張成交量，一口氣拉低10元股價，終場翻黑收在790元，下跌5元，跌幅0.62%，800元得而復失，市值20兆4,886億元。

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠，中科管理局證實接獲通知，並配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發原訂8月交地的時程延後到年底，但製程不變，仍是2奈米以下的最先進製程；台積電則是表示，針對廠房用地，持續配合主管機關程序進行。

美股周一收漲，台積電ADR跟隨費半漲勢，周一小漲0.1%，收在138.5美元，連續3個交易日上漲，外資昨日則是連續2個交易日買超，台積電今日以797元開高，盤中衝上802元，但最後一盤卻爆出大賣單，拉低股價翻黑收盤，終場收在790元，台股大盤也翻黑收盤。

台股今日開高震盪，盤中一度衝達20,559.97點，最後一盤是爆量下殺，一口氣拉低指數114.42點，終場翻黑收在20,396.6點，下跌98.92點，台積電最後一盤爆出逾1.6萬張的賣單，股價翻黑，加重大盤跌勢。