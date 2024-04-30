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凱基證券模擬交易校園爭霸賽開跑 助學生踏出投資第一步

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券推出模擬交易校園爭霸賽，幫助學生提升投資專業知識及風險意識。(凱基證券/提供)
凱基證券推出模擬交易校園爭霸賽，幫助學生提升投資專業知識及風險意識。(凱基證券/提供)

為幫助年輕人增進股票專案知識、了解交易風險之重要性，凱基證券推出模擬交易校園爭霸賽，即日起至5月19日受理報名，競賽期間自5月20至31日，鼓勵各大專院校、研究所學生踴躍報名參賽。凱基證券表示，相較一般模擬交易競賽僅提供競賽獎，這次競賽更提供參加獎、分享獎及模擬競賽線上教學，目的讓每一位投資新手在正式投資前，熟悉交易流程、認識風險並找到適合自己的投資方式，落實公平待客精神打造友善金融環境。

凱基證券為幫助年輕新手踏出投資第一步，在凱基證券「隨身e策略」APP推出模擬交易功能，該功能串接證交所即時資訊，模擬交易時更可感受市場行情變化，尤其對上完投資學課程的同學，透過模擬交易平台的練習，馬上秒懂課堂理論，即便沒接觸過財經課程，凱基證券對所有參與競賽的選手還提供五大服務，包括隨身 e策略模擬交易影音教學、台股買賣規則筆記書、選手「賽前集訓」、選手「賽前衝刺班」分享選股秘技及官方LINE線上智能客服，完全不用擔心是否有台股交易經驗，只要對台股有興趣了解的同學都非常值得參與。

凱基證券更透過眾多大專學生使用的社群軟體ZUVIO APP進行市調，了解年輕學生投資意願，調查顯示28%學生已有台股交易經驗，但學生亦反應出「沒有或較少台股投資經驗」的主要原因之中，「不知道從哪裡開始第一步」占比達31%、其次為「不知如何選股」占26%及「擔心交易風險」占23%。凱基證券經紀暨財富管理通路處主管孫成保表示「趁早學習理財投資是很正面的一件事，同時我們更希望投資新手先透過模擬交易來熟悉市場的交易流程與規則，更勝於一開始就以真金白銀從交易市場取得經驗」。

凱基證券模擬交易校園爭霸賽這次不僅設立「競賽獎」提供5萬元禮券，更規劃「分享獎」只要競賽期間分享參賽心得、選股心得或風險體驗等投稿活動小組，賽後將擇優選出10位同學頒予每人1,000元禮券；同時參與競賽學生若為凱基證券客戶還能享有「參加獎」，參與競賽並在競賽中完成5筆交易即可獲300元禮券。所有參賽選手競賽結束後將有機會獲邀參與校園爭霸賽賽後派對(After Party)，將邀請凱基投顧專家團隊及知名KOL現場傳授成功經驗，歡迎學生踴躍報名參賽，詳細活動內容請參考凱基證券模擬交易活動官網：https://event.kgi.com.tw/news/event/STG/index.html

凱基證 台股

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