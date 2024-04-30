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台積電收盤前遭狙擊翻黑 台股下跌98點收20,396點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)
台股。記者季相儒／攝影 (聯合報資料照片)

台股30日，終場指數收盤下跌98.92點，收盤指數20,396.6點，成交量3,575.85億元；4月上漲102.15點，拉出下影線較長的十字K線。台積電（2330 ）今日大半場撐住盤勢，卻在最後一盤遭賣單摜低10元，收盤價790元，收盤下跌5元。

特斯拉大漲激勵相關概念股上揚，車王電、怡利電及美騎馬都展強勢；散熱群族仍是由奇鋐、高力及雙鴻有所表現；此外，系統、旺矽、中光電、台燿、台光電、 智邦、尼得科、力致及同致成交量大且股價走高。不過，鴻海、廣達走弱；漲多的國建拉回，但華固及永信建強勢；長榮及長榮航走勢也轉弱。

第一金投顧表示，加權指數成功站上月線，但大盤近前高情怯，需利多刺激，觀察月線是否能持續站穩。投資人可來回操作，盤勢不穩下，追價的勝率偏低；留意美國科技股法說和財報影響性，趁機汰弱留強。美國FOMC 將於台灣時間凌晨5月2日召開，預期在訊息面較多的情況下，盤勢依舊震盪，因此，短線以逢低布局為主，待後續盤勢更明顯轉多之後再轉趨積極即可。

中光電 美國 長榮航

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