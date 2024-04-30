美系外資調降元太評等及目標價 三大法人齊賣股價下挫

元太（8069）董事長李政昊透露已走出首季營運谷底，今年將可逐季成長，但美系外資卻認為未來幾月的股價欠缺強力的催化劑，決定調降評等至中立，目標價也下調至200元，另外，三大法人昨日同步賣超，元太30日股價開低，盤中跌幅逾4%。

元太董事長李政昊表示，受惠於電子書閱讀器、電子筆記本需求升溫，彩色電子紙目前產能滿載，預期電子標籤（ESL）產品通路端庫存調整將在今年第2季告一段落，自第3季起進入成長期，目前電子標籤三色與四色的出貨比重約2：8，預計今年底四色占比將提升至9成。

李政昊指出，已走出首季營運谷底，今年逐季成長態勢確立；不過，美系外資最新報告卻是調降元太評及目標價，將評等由原先的加碼調降至中立，目標價由280元下修至200元，美系外資同時下修元太今明年獲利預估，下修幅度分別為11%、7%，顯示出庫存消化的時恐比原本的預期還要長。

美系外資表示，對電子紙的長期趨勢保持樂觀，但預估第2季電子標籤（ESL）庫存消化可能需要更多時間，美系外資認為，庫存的消化情況可能對基本面表現及市場情緒都造成影響，股價在未來幾個月不會出現強有力的催化劑，建議採取觀望態度。

台股今日震盪，盤中一度衝達20,559.97點，元太以214.5元開出，下跌6元，股價開低走低，一度下滑至210元，下跌10.5元，盤中跌幅逾4%，跌破5日線。