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華南金現金殖利率高達5% 盤中股價上揚逾1%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

華南金（2880）29日公告，董事會決議，每股配發現金股利1.2元，股票股利0.1元，總股利1.3元，總股利與現金股息雙創18年來新高、歷史次高水準。受股利消息激勵，華南金30日跳空開高，股價盤中上漲逾1%，爆出超過4萬張大量，前天公布股利的中信金（2891）也續強，盤中上漲約1%。

華南金昨天決議股利發放，股利配發率達82%，經營層日前曾表示，股利政策將以拉高現金股息比重、搭配較少股票股利的模式為主，以因應需要與減緩每股獲利稀釋程度。目前華南金在四大公股金控中現金股息居第二高，僅次於兆豐金（2886）的1.5元，以昨日收盤價23.4元計算，現金股息殖利率突破5%。

華南金去年全年稅後純益216.1億元，每股稅後純益1.58元，據華南金財報，2023年底反映金融資產未實現評價損失的「其他權益」項下虧損大幅縮小到102.7億元，提列特別盈餘公積可沖回79.6億元。

中信金昨在公布股利後攻上漲停板，獲外資買超52,600張，今股價再度墊高，一度上漲至34.9元。中信金每股配發1.8元現金股利，法人日前已經調升中信金控本淨比至1.5倍，認為中信金ROE 14.6％大幅優於同業平均的8到12％。

中信金去年全年稅後純益560.81億元創新高，每股EPS達2.82元。

中信金控 股利 華南金

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