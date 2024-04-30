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外資連二買、ADR 連三漲 台積電再衝800元、市值20.74兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電ADR周一小漲0.1%，收在138.5美元，連續3個交易日上漲，外資昨日則是連續2個交易日買超，台積電（2330）30日以797元開高，盤中衝上800元，上漲5元，市值增達20.74兆元。

台積電延後中科二期園區1.4奈米以下先進製程擴廠，中科管理局證實接獲通知，並配合台積電規劃時程，將中科二期園區開發原訂8月交地的時程延後到年底，但製程不變，仍是2奈米以下的最先進製程；台積電則是表示，針對廠房用地，持續配合主管機關程序進行。

美股周一收漲，標普500指數站上5,100點，收盤上漲16.21點，漲幅0.3%，收在5,116.17點；道瓊工業指數上漲146.43點，漲幅0.4%，至38,386.09點；那斯達克綜合指數上漲55.18點，漲幅0.4%，收在15,983.08點；費城半導體指數0.6%，已連續6個交易日上漲。

台積電ADR跟隨費半漲勢，周一小漲0.1%，收在138.5美元，較台北交易溢價13.5%；統計外資昨日買超台積電9,081張，連二買，5個交易日也是買超居多，合計買超32,259張。

台積電今日以797元開高走高，盤中衝上800元，上漲5元；台積電再衝800元，台積電概念股包括弘塑（3131）、辛耘（3583）、萬潤（6187）、家登（3680）、瑞耘（6532）、旺矽（6223）等都是上漲的表現。

中科 台積電

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