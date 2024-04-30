緯穎遭列注意股 六日高低價差達200元、本益比逾34倍

伺服器ODM廠緯穎（6669）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。證交所29日公布，緯穎因股價在近六個營業日的起迄兩個營業日中，其收盤價價差達200元，因此遭點名列入注意名單。而緯穎昨日股價收在2,360元、上漲35元、漲幅達1.5%，換算本益比為34.26倍，提醒投資人於操作時須多加留意。

人工智慧（AI）題材正夯，緯穎受惠旗下主力客戶釋出有意擴大資本支出等利多消息，帶動昨日股價以2,375元開高震盪，早盤最高一度來到2,395元，雖然盤中遭遇亂流一度下跌至2,315元，不過隨後利多因素再度湧現，激勵股價成功翻紅拉升，終場收在2,360元；證交所昨日也因其震幅過大，而將之列進注意股的行列。

事實上，緯穎號稱「最純AI大廠」而旗下營收全數皆來自製造伺服器所獲報酬。公司近年持續擴充旗下各廠區的產能，而3月單月營收表現為 265.14億元、月增9%，繳出近12個月以來的新高紀錄，合併前3月營收696.28億元，表現相當亮眼。而緯穎昨日也公告，表定5月7日將召開董事會，並提報113年第一季財務報告。