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緯穎遭列注意股 六日高低價差達200元、本益比逾34倍

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎董事長洪麗甯。記者吳康瑋／攝影
緯穎董事長洪麗甯。記者吳康瑋／攝影

伺服器ODM廠緯穎（6669）近日因起伏較大，而遭主管機關列為注意股票。證交所29日公布，緯穎因股價在近六個營業日的起迄兩個營業日中，其收盤價價差達200元，因此遭點名列入注意名單。而緯穎昨日股價收在2,360元、上漲35元、漲幅達1.5%，換算本益比為34.26倍，提醒投資人於操作時須多加留意。

人工智慧（AI）題材正夯，緯穎受惠旗下主力客戶釋出有意擴大資本支出等利多消息，帶動昨日股價以2,375元開高震盪，早盤最高一度來到2,395元，雖然盤中遭遇亂流一度下跌至2,315元，不過隨後利多因素再度湧現，激勵股價成功翻紅拉升，終場收在2,360元；證交所昨日也因其震幅過大，而將之列進注意股的行列。

事實上，緯穎號稱「最純AI大廠」而旗下營收全數皆來自製造伺服器所獲報酬。公司近年持續擴充旗下各廠區的產能，而3月單月營收表現為 265.14億元、月增9%，繳出近12個月以來的新高紀錄，合併前3月營收696.28億元，表現相當亮眼。而緯穎昨日也公告，表定5月7日將召開董事會，並提報113年第一季財務報告。

緯穎近年與母公司緯創（3231）逐步擴大彼此間的合作，除了在製造領域之外，也合作觸角延伸至產品開發層面，強化打通供應鏈並彰顯集團價值，而緯穎訂於5月24日在位於汐止的公司現址，召開今年度的股東大會，屆時預計將討論現金增資或以私募方式辦理現金增資發行普通股等議案。展望未來，公司看好，隨AI伺服器貢獻比重持續擴大，全年表現將優於去年。

緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

伺服器 營收 緯穎

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