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指數如修正 法人：投資人進場布局 AI 好時機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
AI應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點。（美聯社）
AI應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點。（美聯社）

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，回顧第1季，台股表現相對歷史走勢來得好，主要因素是整體基本面從谷底翻揚，加上市場資金充沛，拱高整體指數位階。但因資金過度集中在特定族群，使部分個股評價面偏高，短期內股價可能會被衝高，但如果拉長來看，有極高機會在第2季出現指數回檔，股價會趨近正常平均值，開始進入整理期。但台灣在AI產業具備戰略地位，若指數出現修正，即是投資人進場的良好時機。

梁恩溢指出：「AI應用仍是今年市場發展主力與盤面焦點。」投資人在第2季震盪時不需過於緊張，等7月後訂單陸續回歸，第3季後產業成長動能備受市場期待。國泰台灣高股息基金與護國神山同行，將台積電納入投資組合，另也選入聯發科、奇鋐等績優股，可以充分發揮台灣科技主場優勢，以半導體、電子零組件、AI類股為主軸，同時布局傳產與金融產業，產業配置均衡。

梁恩溢更進一步說明國泰台灣高股息基金的投資策略，這兩個月對投資組合有較大的調整，對於評價過高的股票獲利了結，轉進具有潛力的個股，聚焦長線仍在成長勢頭上的產業，讓基金操作更加靈活，發揮專業投研團隊的最大優勢。

國泰台灣高股息基金有配息B跟不配息A兩種類型，其中每月配息的B類型達到每半年分配標準的話，還有機會多領一筆「半年加碼配」，退休族可選配息級別，每月的現金流可當零用錢，不配息級別將收益滾入再投資，則更適合年輕人趁早投入，透過紀律及時間價值來擴大複利效果，存出人生第一桶金。

法人則補充，從過去經驗來看，台股多半會在第2季進入所謂的「五窮六絕」，主因是接近報稅季，不少大戶會賣股繳稅，對台股形成賣壓情勢，但只要遇到520總統就職，台股有絕大機會出現慶祝行情，統計自2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高的漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，市場持續抱持正向樂觀態度，普遍認為第3季到第4季台股表現會越來越好。

高股息

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