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富邦金配股3元、總股利配發率62.5% 成金融股領漲指標

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股26日盤中大漲逾300點，電子股、航運股、營建股大漲之外，金融股也是上漲的表現，由富邦金擬配發3元股利，包括現金股利2.5元，股票股利0.5元，總股利配發率62.5%，今日領軍金融股上漲，盤中漲幅逾2%，多檔已公布股利的金控股包括元大金、兆豐金、合庫金都是上漲表現。

富邦金擁有40萬股東，去年稅後純益660.17億元，每股純益（EPS）4.8元，為金控獲利王，董事會決議普通股每股配發現金股利2.5元、股票股利0.5元，合計配發股利3元，總股利配發率62.5%。

另外已公布股利的金控公司還包括元大金擬配股利1.3元，其中現金股利1.1元、股票股利0.2元；玉山金擬配股利1.4元，包括現金股利1.2元、股票股利0.2元；兆豐金擬配股利1.8元，創歷史新高，包括現金股利1.5元、股票股利0.3元，股利配發率約76%。

國票金擬配股利0.976元，包括現金股利0.73元、股票股利0.246元；第一金擬配股利1.15元，包括現金股利0.85元、股票股利0.3元；合庫金擬配股利1元，包括現金股利0.65元、股票股利0.35元；另外，新光金則不配股利。

富邦金今日以67.3元開高，一度拉升至68.3元，盤中漲幅逾2%；另外，元大金、兆豐金、新光金、合庫金等盤中也是上漲表現，元大金盤中漲幅逾1%。

元大金 股利 股票

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