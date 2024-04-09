台積電創天價大吸金 前五大千金股全數臉綠
台股再度有台積電一個人的武林跡象？台積電（2330）衝破800元關卡，一度飆至812元，台股9日再創歷史新高，但是盤面上千金股卻是下跌居多，尤其是前五大千金股全數臉綠，股價跌幅在逾2~4%，股價表現相對弱勢。
美股周四漲跌互見，費城半導體指數小漲0.1%；道瓊工業指數下跌11.24點，跌幅0.03%，收38,892.80點；標普500指數跌1.95點，跌幅0.04%，收5,202.39點；那斯達克綜合指數漲5.44點，漲幅0.03%，收16,253.96點。
台股早盤以20,521.56點，上漲103.86點，一度衝高至20,718點，創下歷史新高，盤中大漲逾250點，台積電獲得美國66億美元（約新台幣2,112億元）直接補助，且將在美國蓋第三廠，2030年前導入2奈米製程。
台積電 ADR 周一上漲1%，收142.79美元，今日台積電股價開高後衝破800元關卡，早盤以795元開出，上漲12元，盤中衝達812元，大漲29元，市值激增7,521億元衝達21.05兆元，貢獻大盤指數超過200點，盤中漲幅3%。
台積電大吸金，股價飆高推升大盤漲勢，但是高價股並未同樂，信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、緯穎（6669）、祥碩（5269）等，前五大千金股全數臉綠；大立光（3008）也由紅翻黑；14檔千金股中，僅旭隼（6409）、嘉澤（3533）、創意（3443）、聯發科（2454）、鈊象（3293）維持紅盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言