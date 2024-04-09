台積電創天價大吸金 前五大千金股全數臉綠

台股再度有台積電一個人的武林跡象？台積電（2330）衝破800元關卡，一度飆至812元，台股9日再創歷史新高，但是盤面上千金股卻是下跌居多，尤其是前五大千金股全數臉綠，股價跌幅在逾2~4%，股價表現相對弱勢。

美股周四漲跌互見，費城半導體指數小漲0.1%；道瓊工業指數下跌11.24點，跌幅0.03%，收38,892.80點；標普500指數跌1.95點，跌幅0.04%，收5,202.39點；那斯達克綜合指數漲5.44點，漲幅0.03%，收16,253.96點。

台股早盤以20,521.56點，上漲103.86點，一度衝高至20,718點，創下歷史新高，盤中大漲逾250點，台積電獲得美國66億美元（約新台幣2,112億元）直接補助，且將在美國蓋第三廠，2030年前導入2奈米製程。

台積電 ADR 周一上漲1%，收142.79美元，今日台積電股價開高後衝破800元關卡，早盤以795元開出，上漲12元，盤中衝達812元，大漲29元，市值激增7,521億元衝達21.05兆元，貢獻大盤指數超過200點，盤中漲幅3%。

台積電大吸金，股價飆高推升大盤漲勢，但是高價股並未同樂，信驊（5274）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、緯穎（6669）、祥碩（5269）等，前五大千金股全數臉綠；大立光（3008）也由紅翻黑；14檔千金股中，僅旭隼（6409）、嘉澤（3533）、創意（3443）、聯發科（2454）、鈊象（3293）維持紅盤。