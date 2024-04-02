冠軍今入全額交割 強調業務一切正常 盤中跌幅縮小

冠軍（1806）因大陸轉投資公司海鷗冠軍財報未出爐，被會計師出具保留意見書，證交所公告，冠軍2日變更交易方式，打入全額交割股。冠軍強調，公司目前主要經營業務及財務狀況一切正常，不受海鷗冠軍的影響，且海鷗冠軍未能及時提交財報的原因，是因要配合其控股合併公司廣州海鷗住宅工業，依照大陸證監會的資訊揭露時程規定，始能正式對外發布。冠軍今開盤一度下挫至8.6元，隨後跌幅縮小，盤中小跌逾2%。

冠軍表示，海鷗冠軍為冠軍採用權益法投資的轉投資公司，持股為43.46％，2023年投資金額為2.37億元，佔冠軍資產總額2.36%，採用權益法認列之關聯企業及合資虧損為1.48億元。目前冠軍的大陸磁磚事業已轉由與廣州海鷗住宅工業合資成立的海鷗冠軍經營。

冠軍指出，此次海鷗冠軍無法及時提供財報，主因為配合其控股合併公司廣州海鷗住宅工業，依照大陸證監會之資訊揭露時程規定始能正式對外發布。

目前冠軍已委請律師發函，並於3月26日獲得海鷗冠軍函覆，告知將於4月20日提供2023年全年財務會計報告等資料，並儘速完成所有未完成的查核程序，出具更新查核報告書以期恢復正常交易。