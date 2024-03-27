鴻海再獲外資大升目標價 最高上看181元
鴻海（2317）獲得美銀證券看好，認為其為GB200 的最大受惠者，看好專案將為鴻海帶來營收與毛利率成長空間，將其2024年至2026年的每股盈餘上調5％-12%，升至「買進」評等、目標價大升至181元，超越高盛的172元目標價，成為內外資圈中最高價目標價評等。鴻海27日股價止跌上揚，盤中再上攻至最高146元，站回五日線之上。
美銀證券指出，「鴻海為輝達（Nvidia）AI晶片GB200 的最大受惠者」，預計GB200機架系統將從2024 年第 4 季開始銷售，看好GB200有望為鴻海帶來19%~62%營收成長空間，且鴻海有望從項目中創造 6-29% 毛利率上漲空間。
為了反應GB200專案帶來的銷售額與毛利率上漲，美銀將鴻海2024年至2026年的每股盈餘上調5％-12%，且認為鴻海的 AI 伺服器銷售額有望在 2025 年占整體銷售額的20% 以上。
美銀表示，鴻海2024年的本益比僅13倍，為大中華區 ODM/EMS 廠商中最低的，因此，將其評等調升至「買進」，並將目標價由126元大幅調升至181元。
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