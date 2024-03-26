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大同漲逾8%、衝成交量第一 第2季起將有兩大利多

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股26日成交量排行中，以大同（2371）爆量逾11萬張，成為衝上成交量排行榜第一名的個股，漲幅一度逾8%。根據調查，法人形容大同為「老牛翻身，苦盡甘來」，第2季開始將有兩大利多。

法人指出，大同第2季起有兩大重要利多，第一，大同的重電設備，預估在4月會通過美國UL認證，將可以出貨配電級變壓器、電力級變壓器到美國，趕上華城、士電等同業，股價評價、未來營收的想像空間，都會有顯著的提升。

第二，大同的子公司利多頻傳，原先做電腦組裝的精英（2331），今年營運成長有望達兩成以上；福華（8085）轉型為碳權資產管理公司，預計第2季會公告紅樹林碳權開發、最慢第3季會公告森林碳權的開發成果。

此外，大同擁有龐大資產作底蘊，根據法人訪談結果，第2季大同集團從上到下都有利多，其中重電進軍美國市場、綠能 EPC 前進海外，終於發放股利、宣告轉型決心，子公司的轉機逐漸看到成果，針對第2季展望，法人認為大同集團將會有作帳行情。

台股 大同

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