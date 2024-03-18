近半年 ETF 規模增加近兆增幅三成 這家投信規模翻倍成長

近期 ETF 申購引來民眾搶購熱潮，統計至今年2月，台灣掛牌上市的 ETF 規模達4.18兆元，較半年前增加近1兆元，增幅3成；前十大 ETF 發行商中，統一投信成長最快，近半年 ETF 資產規模近乎翻倍至498億元，若再加上將在3月20日掛牌的統一台灣高息動能 ETF（00939）的成立規模531億元，統一投信將躋身千億 ETF 規模發行商。

投信投顧公會統計近半年數據，前十大 ETF 發行商中，僅4家的 ETF 資產規模增幅高於全市場；其中以統一投信ETF 資產規模增幅最高，達到96.31%，規模貢獻主要來自統一 FANG+ ETF (00757)和統一美債20年 ETF （00931B）。

00757近半年規模從113億元成長至201億元，增幅77.88%，00931B為小資最愛的美債 ETF，經過第二次追募，規模從124億元增至280億元，增幅高達125.81%。

即將掛牌的統一台灣高息動能 ETF（00939）為統一投信旗下首檔台股 ETF，也是台灣第一檔為台股獨特除權息周期量身訂製的高股息 ETF，募集時就獲得市場熱烈響應，成立規模531億元，將在3月20日掛牌。