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汽車族群轉強 2024車市將溫和成長、台 AM 市場展望佳

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

汽車、車用零組件相關族群今（12）日集體表現強勢，包括耿鼎（1524）、帝寶（6605）、永彰（4523）等攻上漲停板，帶動胡連（6279）、中華（2204）、堤維西（1522）等紛紛走楊，展望2024年車市將溫和成長，由於整體經濟影響消費動能下滑，預計全球乘用車增速將放緩至年增2%，其中台灣AM市場機會展望佳。

2023年全球汽車銷量達7,678萬輛，較去年增長12%。法人分析，中國市場銷售量表現突出，主要得益於地區性和車企直接對新能源汽車的補貼，以及中國車企加速出口，爭奪全球市場份額。中國乘用車銷量達2,607萬輛，年增長10%，符合市場預期。

在歐洲，儘管整體經濟不景氣，但由於基期較低，且烏克蘭與俄羅斯之間的戰爭影響，全年汽車銷量達1,128萬輛，年增長14%。而美國市場受惠於經銷商庫存回補以及零部件供應鏈的緩解，新車銷售得以釋放，全年汽車銷量達1,546萬輛，年增長11%。

AM市場（Aftermarket，售後市場）的成長與平均車齡密切相關。法人指出，隨著平均車齡延長至12.5年，且AM零部件的價格僅為原廠（OE）零部件價格的30%至50%，因此消費者更願意考慮使用AM零部件。　

此外，由於人工成本、通膨等因素導致每單位零件的汽車成本上升，可能促使消費者更傾向於使用AM零件。其中，美國州立農業保險公司（StateFarm）於2023年10月宣布擴大賠付範圍至所有碰撞件，包括葉子板、水箱護罩、金屬板等，預示著台灣AM市場有望迎來更多發展空間。　

消費

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