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橙的營收／AM 業務助攻 2月達3,058萬元、年增25％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

胎壓偵測器(TPMS)大廠橙的電子（4554）2月合併營收達新台幣3,058萬元，年增25％。累計2024年前2月合併營收為6,471萬元，較去年同期的4,076萬元成長59％。

橙的受惠旗下AM業務歐洲、台灣地區客戶TPMS訂單拉貨需求增加，帶動2月AM業務銷售年增80.58％，佔整體營收比重較去年同期的69％攀升至79％水準，其中，近年橙的深化歐洲AM市場採取經銷與直營客戶雙軌業務轉型策略，成功助力歐洲地區銷售保持良好動能，截至2月歐洲地區直接經營客戶銷售佔AM業務比重增加至55％，再加上日本客戶積極拉貨影響，皆係帶動2月營收仍年增25％成績。

橙的電子表示，針對歐洲地區積極擴大業務接單及開拓新客戶，橙的完善布建當地自有業務團隊，以保持既有區域經銷商良好業務合作黏著度，並開發當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等直營客戶接單表現，橙的仍積極爭取美國知名量販通路業務合作關係，皆有望持續創造未來營運有利正面效益。

營收

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