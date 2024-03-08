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台股摸到2萬點…接下來怎麼走？ 專家：有兩派說法真相即「不是Ｏ就是Ｘ」
台股今天正式踏上2萬點了，的確，這是個令人興奮的時刻，不過此刻我相信，大家都很關心接下來台股的進一步走勢。
總結來說，市場目前有2派主流觀點：
1派認為，台積電將在AI先進製程領域大放異彩，掌握市場大半份額，護城河將相較之前更高、更廣。在台積電佔有台股30%權重的背景下，台股2萬點可能只是另一個起漲點，前景大好。
而另1派觀點則認為，台積電目前價格不僅已提前反映未來獲利，再加上第2季降息的市場氣氛目前也都一併提前反應了。更重要的是，降息後再次引發通膨的風險，目前正遭到市場忽略。另外是否真能順利在第2季降息，也存在未知數。所以2萬點反而是一個波段高點。
我們綜合來看、化繁為簡、梳理2派觀點後，大致能濃縮出一個結論：
那就是目前台股有可能持續往上，但不排除有短線高點的可能。
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迷之音：
「X!，不是漲就是跌，一句話能解釋的東西你講那麼多廢話幹嘛？」
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