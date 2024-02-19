AI 手機將帶動5G 發展 宏捷科強勢漲停、受惠 PA 製造長線可期
未來幾年，人工智慧（AI）手機將迅速普及，市場預期人工智慧手機將加速5G技術的發展。其中有助於宏捷科（8086）在內的功率放大器（PA）製造商的業績提升。
截至上午10時51分，宏捷科強勢以146.0元鎖上漲停板，成交量突破1.8萬張，股價更站上所有短中長期均線之上，有機會挑戰去年11月底前高148元。
法人看好5G手機滲透率持續提高，據供應鏈指出，新興國家地區如印度及非洲等，皆積極於未來數年內，將手機規格由3/4G升級至5G，預計全球5G手機滲透率將由2023年59%上升至2024年約68%，有助PA廠商的砷化鎵晶圓出貨量成長。
產業近況方面，由於手機產業及PA產業皆陸續進入淡季，故預期PA廠商營運動能將逐步放緩，上游全新全年淡季將落於今年第1季，而宏捷科則為今年第2季。
雖短期PA產業營運走弱，仍看好2024第3季 PA產業將迎來大幅復甦，故法人維持宏捷科「買進」投資評等。
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