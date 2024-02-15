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5大支柱被點名！ 日股上演「華爾街夢幻劇本」 謝金河：會讓全球投資專家跌破很多眼鏡

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣在過年期間，日股不斷大漲，有望擺脫失落的30年。路透
台灣在過年期間，日股不斷大漲，有望擺脫失落的30年。路透

春節期間台股休市，日股不斷上攻，距1989年歷史高點38915只差不到千點。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，日股正在破繭而出，上演華爾街夢幻劇本2024。日本股市開出龍年第一盤，從跳高350點到收盤上漲1066.55，盤中最高點到38010.69，這個「38」開始的點，日本已經有34年沒有見到了！

謝金河回顧日本陷入失落的30年間，日經指數大泡沫，這段期間中國崛起，成為全球主調，後來日本被德國追過，後面也還有印度追兵。不過現在日本抖落一身晦氣，這個世界在2024年又會有精彩的大變化。

他分析，日本股市的五根大柱已經成形。首先是Toyota在全球汽車業挾殺中，這次從1746大漲到3409日圓，市值站上亞洲第三。Sony從9213上升到14915，也看到力道，這次Sony和台積電的熊本建廠，對Sony助力很大！

其次，日本半導體產業已見到曙光，這次東京威力科創，愛德萬，富士通，甚至材料大廠日東電工，東電化，股價漲幅都很驚人。

第三、最能彰顯日本經濟力的商社，巴菲特的五大商社全面大漲，像伊藤忠從1911漲到6844日圓，巴菲特沒有買的豐田通商更是從2046漲到9830日圓，丸紅，住友，三菱等漲幅都十分耀眼。

第四，代表日本軍工產業的三菱重工，這次從2181漲到10800日圓，川崎重工也有不錯表現，這代表日本在地緣政治的角色正逐漸加重。

第五，在中國產能全開的大殺戮中，日本優質化的區隔市場策略奏效，水泥，輪胎，鋼鐵，化學產業股票全面大漲，即便全球貨櫃運輸殺聲震天，但日本三大航商：日本郵船，商船三井，川崎汽船股價卻頻創新高。

謝金河直言，「2024的全球股市，日本這次的夢幻劇本，會讓全球投資專家跌破很多眼鏡！」

日圓匯率 日股

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