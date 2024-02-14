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晶圓代工雙雄兩樣情 外資大買台積電押寶開紅盤

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

外資對晶圓雙雄抱股態度二樣情，據證交所統計，外資在兔年封關最後一周在集中市場賣超61.72億元，當中賣超聯電（2303）2.75萬張最多，另買超台積電（2330）1.10萬張最多。

根據台灣證券交易所統計，2月5日該周外資在集中市場總買進金額為1,008.94億元，總賣出金額為1,070.66億元，賣超為61.72億元，統計今年初至2月5日止，外資總買進金額為2兆4,668.19億元，總賣出金額為2兆4,375.04億元，累計買超為293.15億元。外資總持有股票市值為23兆8,286.96億元，占全體上市股票市值的41.47%，較2月2日的23兆6,655.83億元，增加1,631.13億元。

就個股來看，該周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司依序為台積電買超10,956張、長榮航（2618）買超10,055張、宏碁（2353）買超6,621張，賣超最多的前三名依序為聯電27,547張、玉山金（2884）19,364張、中鋼（2002）8,506張。

台積電 外資

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