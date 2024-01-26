台積電發威 台股上萬八

天氣冷颼颼，台積電股價表現卻很滾燙，台北股市昨日靠著台積電單一個股之力，貢獻台股逾百點，站上一萬八千點大關，以一萬八千○二點作收，指數上漲一二六點，漲幅百分之○點七一，成交量二九四三億元，量能是隱憂，多方等待其他類股貢獻，共同推升指數。

美國科技股財報亮眼，微軟市值周三一度站上歷史性的三兆美元，成為人工智慧（ＡＩ）熱潮助攻股價上漲的最新例證。費半指數勁揚再創史新高，台積電ＡＤＲ（美國存託憑證）漲幅逾百分之二，使得台積電股價二十五日開盤就跳空大漲，收盤價創波段高點。

不過，成交量是隱憂，分析師許博傑表示，台股衝破一萬八千點的方式是單靠台積電，而不是類股輪動的雨露均霑，大盤要能節節向上，還是得靠類股輪動的力量，成交量不到三千億元是值得關注的問題，大盤愈早補量愈好。