外資殺台股 再賣782億

地緣政治風險增溫、加上總統大選後政局變化，台股昨（17）日在外資大賣超782.2億元的衝擊下，指數大跌185點，雖然盤中以八大公股行庫為首的國家隊攜手投信進場救市，試圖力挽狂瀾，終場仍不敵外資賣壓，終場重挫1%、收17,161點，成交量則擴增至3,917億元，連續第二個交易日「價跌量增」。

三大法人進出方面，昨日共計賣超台股695.6億元。其中外資賣超782.2億元，創下台股史上單日第三大賣超紀錄，僅次於2021年2月26日賣超944億元、及2022年3月7日賣超823.4億元，總計外資連三賣、累計賣超達1,324.3億元；投信則因部分委外代操銜命進場護盤，因此買超71.7億元；自營商則在自行買賣大買85.8億元下，帶動整體自營商由賣轉買、買超14.8億元，終結連34賣。

八大公股行庫昨天則買超132.9億元，創下單日第五大買超金額，累計連四買、買超210.2億元。至於期貨市場，外資昨天淨空單減少2,716口、降至1.4萬口。外資「大賣現貨、小幅減持期貨空單」的策略，顯示對台股後市看法仍「中立偏空」。

美公債殖利率走揚，加上各項利空，引動外資持續提款台股，衝擊昨天行情走勢震盪、帶量下殺，權值股多數走跌，尤其是傳產、金融相對弱勢，台指期也壓低結算。指數終場失守季線17,222點支撐，成交量則創下去年12月15日以來的新高水位。

盤面上，19大類股全盤盡墨，其中包括重電線纜、生技醫療、觀光餐飲等政策概念股持續為賣壓重心。電子權值股方面，台積電收581元，小漲0.17%；聯電收48.6元，跌4.33%；聯發科收879元，跌1.78%；鴻海失守百元大關，收98.6元，下跌1.4%。傳產與金融部分，股價都多受到壓抑。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，由於地緣政治風險增溫、兩岸關係議題，以及外資看空台積電毛利率表現等利空因素干擾，台股近日面臨股匯雙殺。