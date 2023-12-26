2023最強半導體股／這檔漲最大 今年來漲幅356%

台股今（26）日收在17,751.73點，上漲146.89點，統計今年以來大盤指數上漲3,614.04點，漲幅25.56%，盤點今年來的亮點族群，絕對少不了半導體股，統計今年來半導體漲幅冠軍為世紀（5314），今年來股價翻3倍，漲幅356.55%；股王世芯-KY（3661）今年來也是大漲334.01%，居類股漲幅亞軍。

台股封關倒數，距年底封關僅剩3個交易日，今日開高走高收最高，收盤指數創下去年3月以來的新高點，聯發科（2454）重新登上千金股行列，以1,000元收盤，成為第12家千金股，且帶領IC設計股上漲。

聯發科去年以625元封關，今日則是衝上千元，今年來上漲375元，漲幅60%，股價創去年3月以來的新高；半導體股是今年來盤面上的重要焦點，統計今年來半導體股漲幅逾100%的個股達24檔，其中，今年來漲幅前十大依序是世紀、世芯-KY、安國、華泰、巨有科技、辛耘、矽統、十銓、愛普*、創意等。

世紀去年以16.8元封關，今日股價開高走高，終場收在76.7元，統計今年來漲幅356.55%，居半導體股今年來漲幅冠軍；世紀因遭列警示，公告11月自結獲利，單月歸屬母公司淨利400萬元，EPS 0.27元，合計10月及11月歸屬母公司淨利300萬元，EPS 0.2元。

股王世芯-KY，今年由788元往上飆漲，12月14日盤中寫下3,690元歷史天價，今日則是收在3,420元，今年來漲幅334.01%，居半導體股今年來第二大漲幅；世芯-KY今年前11月合併營收269.73億元，年增123.22%。

世芯-KY對第4季營運展望樂觀，看好新5奈米製程開案將放量，且將獲得更多先進封裝產能支援，對明年表現有信心；累計今年前3季每股純益30.31元，法人看好全年可望挑戰首度賺逾4個股本，明年營收、獲利將再創高。

IC設計廠安國去年以30元封關，今日收在117元，今年來漲幅290%；安國先前取得星河半導體股權，並由星河創辦人陳建盛擔任總經理，未來將與星河半導體強化ASIC及IP授權合作，且持續跨足高速傳輸控制晶片應用市場，目標是轉型成為ASIC、IP授權公司。