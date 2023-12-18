今年來新興亞股：外資最愛印度 漲最凶的是台股

外資今年來在新興亞股買超三個市場，即印度的183.6億美元、南韓的84.6億美元、台股的34.6億美元；賣超則是泰國的54.9億美元最重，其次是越南的9.3億美元。美國聯準會（Fed）態度轉鴿，投資氣氛樂觀，外資上周持續買超新興亞股，以台股吸金21.6億美元最多，再來是印度的14.6億美元。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，印度股市持續創新高，主要是因為Fed釋出鴿派訊息，以及印度本身總經持續強勁。印度11月貿易逆差較上月大幅縮減，也讓盧比開始升值。未來兩季印度經濟仍可望受惠於消費回溫及低基期，有利股市。

今年以來，新興亞股以台股漲24.8%最強，再來是印度漲17.2%。群益台灣精選高息經理人謝明志表示，考量時序將進入年底財報空窗期，評價回升有利成長股表現，企業獲利也將回到成長軌道，指數可望維持多頭格局往上態勢。

安聯投信台股團隊指出，人工智慧（AI）題材仍是長期趨勢，但受到CoWoS產能緊繃影響，短期內相關數字無法跟上市場期待；隨著自行研發晶片成為全球趨勢，包括矽智財、客製化晶片等主題後勢看好；在記憶體部分，漲價效應有望延續到2024年第1季。

越南是上周跌2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，是因為近期整體缺乏消息面的刺激，加上外資賣壓較大。不過，越南正處於經濟復甦周期起點，公共投資等可能在今年最後一個月增強，加上即將進入春節消費旺季，進出口貿易額也有望維持復甦態勢，後市不看淡。