IFRS永續揭露準則宣導說明會 外界響應熱烈

櫃買中心為配合金管會推動我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖，提醒並協助上市櫃公司及早因應準備IFRS永續資訊編製，攜手證交所、期交所、集保公司及會計研究發展基金會共同於臺中、高雄、新竹及臺北舉辦四場宣導說明會，最後一場已於12月12日在臺北圓滿落幕，本次宣導會吸引上市、上櫃、興櫃及公開發行公司等出席代表逾四千人參與，現場提問十分踴躍。

本次宣導會邀請金管會證期局代表就我國推動政策進行說明，並由會計師事務所專家講述IFRS永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」、第S2號「氣候相關揭露」及公司如何因應，另就最新IFRS會計準則修正內容如「供應商融資安排」及「國際租稅變革—支柱二規則範本」等重點解析，有助於企業更瞭解接軌相關政策規劃、永續資訊揭露對公司之影響，並解決實務交易之會計處理與適用疑義。

櫃買中心表示，為讓企業更順利接軌，已建置「接軌IFRS永續揭露準則專區」（https://isds.tpex.org.tw），包含我國接軌架構、IFRS永續揭露準則、宣導專區、實務指引及問答、以及永續知識等五大主題，同時設置專屬的聯絡信箱，對各界提供IFRS永續揭露準則相關資訊的一站式整合服務。

另本次宣導會各場次之相關課程講義、現場Q&A彙總及影片將置於「接軌IFRS永續揭露準則專區」及「櫃買市場業務宣導網站」，供外界上網查詢參考。