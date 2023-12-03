防疫概念股 買盤湧現

中國大陸類流感疫情大爆發，牽動全球敏感神經。資本市場中，有鑒於前次新冠肺炎疫情的經驗，包括口罩、檢測、疫苗等相關「防疫概念股」，在買盤大舉加持下強勢噴發，成為近期台股市場的交投亮點，相關如國光生、康那香、南僑等14檔個股，可伺機布局。

此外，台灣醫療科技展11月30日登場，展至今（3）日止，今年共有超過650個國內外機構參與、共逾2,300個展位，展覽聚焦智慧醫療、精準健康、全民健康等，也為生技股增添柴火。

篩選近一周法人買超的「防疫概念股」，包括：和桐、高端疫苗、國光生、康那香、大江、瑞智、聲寶、南僑、南帝、生達、美吾華、合世、美德醫療-DR，及加捷生醫等，題材則涵蓋清潔用品、疫苗、口罩、保健食品、防疫家電、橡膠手套、製藥、檢測等。

籌碼面來看，三大法人最青睞和桐，近一周加碼4,117張，其次是高端疫苗、國光生，各獲得2,555張、1,965張的買超。股價來看，康那香近五日大漲60.7%最飆，其次美德醫療-DR、合世近五日漲幅也有38.8%、17.8%。

統一投顧董事長黎方國指出，天氣變冷，呼吸道相關疾病也變多，加上中國大陸又傳出黴漿菌肺炎疫情，在過去新冠疫情經驗下，市場出現預防性心理因素，短線帶動這些相關防疫題材股表現。

不過，對已漲多的個股，近期法人如果轉為賣超，後續還要續漲的空間就會較為有限，因此建議可以鎖定周漲幅還沒有太高、且近一周法人持續買超者。

另就題材來看，製藥相關如生達、永信、中化、中化生等個股也可留意。

台新投顧副總經理黃文清則認為，台灣近期出現流感、腺病毒等疫情 ，但仍屬穩定控制，藥品供應防疫操控得當，建議以題材看待相關防疫概念股表現，後續則需觀察疫情變化。不過因為入冬後氣溫明顯下降，相關口罩、流感疫苗、感冒藥物等需求提高是可以預期的。