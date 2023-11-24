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證交所「創新永續新聚落」主題專館 11月30日~12月2日與您相約

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所與您相約2023 Meet Taipei創新創業嘉年華！12月1日【創新永續新聚落-證交所主題專區】CX-03展區將由10家TIB登板企業輪番上陣，營運亮點報你知！（臺灣證券交易所/提供）
證交所與您相約2023 Meet Taipei創新創業嘉年華！12月1日【創新永續新聚落-證交所主題專區】CX-03展區將由10家TIB登板企業輪番上陣，營運亮點報你知！（臺灣證券交易所/提供）

臺灣證券交易所表示，由「數位時代」結合指標性創業社群「創業小聚」，以新創為中心，聚集台灣創業生態圈關鍵角色的Meet Taipei創新創業嘉年華，將於11月30日(周四)至12月2日(周六)在南港展覽館熱鬧登場，證交所將以【創新永續新聚落】為主題參展，持續推廣創新板上市業務，盼與新創生態圈加強交流。

臺灣創新板於2021年7月正式開板，統計兩年來累計申請送件公司達18家，今(2023)年底前仍有多家公司將陸續申請送件，且創新板掛牌家數將於年底達10家公司，預計明年申請送件家數亦將持續成長，有助我國新經濟產業良性發展，支持創新企業透過資本市場的資源茁壯成長。

今年恰逢Meet Taipei創新創業嘉年華十周年，證交所恭逢其盛，特別邀請10家創新板(準)上市公司親臨會場展區，以科普有料的方式，現身說法各公司營運創新亮點及未來發展潛力，當天活動亦將全程由非凡新聞於Youtube平台直播，供投資大眾線上同步收視。

證交所進一步說明，這次專館展出內容除介紹臺灣創新板的登板優勢外，並精心規劃「TIB上市英雄榜」專區，宣傳10家創新板(準)上市公司產品業務及營運發展亮點。活動期間將有專人介紹創新板制度及提供上市諮詢服務，並將定時舉辦「創新永續連連看」九宮格問答遊戲，挑戰成功者將可獲得限量精美好禮。12月2日(六)也安排4場次的「推廣合格投資人開戶及交易獎勵活動」，邀請證券商到場解說，歡迎民眾把握難得機會踴躍參與。

證交所CX-03展區活動訊息：

Meet TIBs @ Meet Tapitei　10大登板企業輪番上陣x共拓資本市場大未來

上午場：12月1日(五) 10:10：正瀚、泓德能源、錼創、巨鎧、倚天酷碁

下午場：12月1日(五) 14:25：金萬林、走著瞧、鴻華先進、雲豹能源、台灣虎航

創新永續連連看

11月30日(四) 15:00、12月1日(五)11:30 & 15:45、12月2日(六)11:10 & 14:10

合格投資人開戶宣導

12月2日(六)10:00 , 11:00 , 14:00 , 15:00

創新板 創業

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