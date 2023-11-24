11/24【早晨財經速解讀】台股超車港股？萬八擋不住？Q3房價房貸創高 景氣復甦在即？
台股在今年高點17,463點前近關情怯，加權指數昨（23）日連二黑，盤面資金轉戰中小型股，推升櫃買市場連九紅，終場漲0.31點收226.33點，改寫2022年元月11日來新高，爆出1,249億元成交量，為今年最大、史上第12大。
展望後市，綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利等看法，台股這一波上漲逾1,400點，面臨前高壓力，短線震盪難免，但資金充沛、年底作帳與作夢行情發動，後市續創高點可期，隨資金持續良性輪動，建議操作以強勢股為主。
美股四大指數在感恩節假期前夕全面收高，台股在近期強勢股獲利賣壓湧現、人工智慧（AI）概念股壓盤下，大半場在盤下震盪換手，幸賴台積電（2330）作價擺尾，最後一盤指數跌勢收斂，集中市場終場跌15點收17,294點，5日線失而復得，成交量縮至2,871億元。
內資主導的櫃買市場在中小型題材股持續輪動下，早盤一度攻至228.01點，突破7月6日盤中高點227.48點，改寫今年來新高，但高檔解套賣壓出籠，漲勢收斂留長上影線，拉出連九紅，終場小漲0.14%，收226.33點，成交量爆出約1,249億元大量。
盤面個股漲跌家數約占各半，電子股占大盤成交比重達76%。
三大法人昨日在集中市場賣超36.2億元，其中，外資買超13.6億元，在台指期留倉淨空單回補3,909口，降至2,439口，轉為中性偏空。
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