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藍白合露曙光應有助兩岸觀光交流 觀光股價噴出回應

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
總統大選藍白合露曙光，激勵台灣觀光類股今（16）日噴出，上市觀光類股指數漲幅逾4%。示意圖。 聯合報系資料庫
總統大選藍白合露曙光，激勵台灣觀光類股今（16）日噴出，上市觀光類股指數漲幅逾4%。示意圖。 聯合報系資料庫

總統大選藍白合露曙光，激勵台灣觀光類股今（16）日噴出，上市觀光類股指數漲幅逾4%，上櫃觀光餐飲類股漲幅超過2.5%。

投資人看好如藍白合在總統大選勝出，可緩和兩岸緊張氛圍，對目前兩岸限制觀光等交流開放將有所助益，激勵今日觀光類股大漲；夏都（2722）、寒舍（2739）亮燈漲停，雲品（2748）、雄獅（2731）、遠雄來（2712）、晶華（2707）、鳳凰（5706）、國賓（2704）等股漲幅超過4%。上櫃觀光餐飲類股指數漲幅超過2.5%，燦星旅（2719）、易飛網（2734）、山富（2743）、五福（2745）及富野漲幅逾4%。

群益投顧表示，觀光餐飲及旅遊類股的營運年增率高峰在第2季，股價經過一季修正，目前已修正較高的評價水準，預期類股會逐步落底。展望2024年，預期營運仍將維持穩定。

2024 觀光 餐飲

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