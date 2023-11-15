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85度C美國展店踩油門 美食-KY股價勁揚重返百元大關

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美食-KY（2723）美國市場展店踩油門，繼10月下旬開出新門市。圖／85度C提供
美食-KY（2723）美國市場展店踩油門，繼10月下旬開出新門市。圖／85度C提供

美食-KY（2723）美國市場展店踩油門，繼10月下旬開出新門市，位於南加州 Simi Valley 市，是今年開出的第3間新店，年底前還要再增加2~3間新門市，美國年底店數最少將來到74間，明年則可望再新增8~10間新門市，除了將持續開出直營與加盟店，美國東岸的門店也有機會開出，助攻美國市場營收占比進一步攀升。

美食-KY今（15）日股價啟動反彈行情，盤中股價來到104.5元，漲幅6%，重新站回百元關卡。法人表示，由於中國市場復甦力道疲軟，加上價格競爭加劇，美食-KY持續針對當地門店進行汰弱留強，第3季關閉了14家門市，閉店損失約4,000多萬，公司預計第4季將再關閉15間門市，由於關閉的多是虧損的門市，預估將有助改善中國市場門店的營利率。

美食-KY明、後年的展店重心放在美國市場，主要是儘管高利率環境持續影響美國消費者信心，但85ºC門市來客數仍維持正成長，客單價也保持在高檔，雙雙貢獻同店營收表現。因此，儘管明年美國景氣有下行風險，但85ºC美國門市營收仍可望有強勢表現，再加上今年底到明年的新開門市，成長動能可期，中長期營收占比將朝五成邁進。

至於中國市場，美食-KY計畫透過祭出新品，以提升單店營收。法人表示，去年大陸皆在封城階段，營運基期低，今年疫後復甦則不如市場預期，且競爭同業發動價格戰使毛利率下降。包括瑞幸、庫迪等中國連鎖咖啡品牌，以低價格及大量展店的策略，迅速攻占市場，對85ºC形成威脅。不過，公司認為，中國民生消費已有初步落底跡象，2024年可望重返獲利成長的行列。

美國 2024 營收

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