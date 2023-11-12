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購物季受惠族 點亮行情

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導

歐美年終銷售旺季鳴槍開跑，感恩節起邁入高潮，在「黑色星期五」與「網購星期一」推波助瀾下，消費電子、遊戲機、休閒居家等族群喜迎商機，光寶科台達電、原相、億豐、櫻花等17檔購物季概念股，將點亮年終行情。

美國耶誕節大採購，一般是從感恩節後開始，感恩節是11月第四個星期四（今年是11月23日）；第二天，也就是11月最後一個星期五（24日），是大採購首日，各大商場全力衝刺年底最後一波業績。

今年沃爾瑪、亞馬遜等零售大廠，搶先祭出商品特賣活動，假期購物季搶客大戰提前在11月初起跑，比傳統年終購物季啟始日提早近一個月。

若從歷年銷售經驗顯示，消費電子、遊戲機、休閒居家等，將是年終購物消費季的三大受惠族群，例如光寶科、宏碁、英業達、群光、美律、台達電、原相、力成、巨庭、億豐、櫻花、成霖等，近期已獲市場買盤進駐，推升股價抗震表態。

第一金投顧董事長陳奕光表示，美國年終銷售帶來的商機需求，有望帶動資本市場表現。其中，消費性電子受惠年終消費旺季加持，獲利有較大成長空間。展望年底至明年初，美、台股市行情不看淡，若有回檔反而提供較佳進場布局時點。

消費 光寶科 台達電

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