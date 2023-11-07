11/7【早晨財經速解讀】債嘎空!美股大反攻?明年景氣真能比今年好?

美國股市周一勉強維持上周漲勢，投資人看好聯準會（Fed）結束升息，如今正觀望多位Fed官員的談話提供更多政策線索，也留意新公債標售狀況。

道瓊工業指數漲34.54點，漲幅0.1%，報34,095.86點；標普500指數漲7.64點，漲幅0.2%，報4,365.98點；那斯達克綜合指數漲40.50點，漲幅0.3%，收在13,518.78點。

「合理的解釋是，大盤主要是空頭回補推動的，」 Navellier & Associates投資長 Louis Navellier寫道 ，「從技術角度來看市場原本超賣，但如今顯然是超買了」。

摩根大通策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）表示，債券殖利率下降和Fed鴿派立場短期內「對股市產生了反射式積極影響」，但在進入年底之際，成長和政策兩方面的權衡仍將面臨挑戰。

市場認為Fed下個月維持利率不變的可能性為90.4%，低於上周五的 95.2%，但高於一周前的74.4%。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，2024年5月會議上降息至少25個基點的可能性已升至50%以上。

投資人本周將從Fed官員談話進一步了解他們的意向，包括主席鮑爾，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯，以及達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根在內的有投票權的委員都會發言。

美國10年期公債殖利率從上周五的4.557%升至4.662%。本周，財政部將標售約1,120億美元的3年期、10年期以及30年期公債。

道瓊工業指數和標普500指數已連續六個交易日上漲，那斯達克綜合指數連七個交易日上漲。這是標普500指數自6月初以來、道指自7月以來和納指自1月以來的最長連漲紀錄。

本周公布的經濟數據不多，周四將公布上周初請失業金數據，周五將公布密西根大學消費者信心報告。

大型成長股上漲，蘋果（Apple）漲1.5%，微軟漲1.1%。

標普500指數的資訊科技類股漲勢抵銷了Marathon Oil和斯倫貝謝(Schlumberger) 等能源股的跌勢。

路透報導該公司將在柏林附近的工廠生產一款售價2.5萬歐元的新車型。特斯拉收盤下跌0.3%。

Dish Network崩跌37.4%，收在3.44美元。有消息說這家付費電視供應商第3季營收不及預期，執行長Erik Carlson將卸任。

約會應用營運商Bumble大跌4.4%，該公司創辦人Whitney Wolfe Herd將辭去執行長一職。

WeWork股票停牌，有報導說該公司正準備聲請破產。