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望隼營收／10月2.9億元創單月歷史新高 年增四成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

望隼（4771）今（6）日公告10月合併營收2.95億元，創單月歷史新高，月增8.57%，年增39.15%；累計今年前十月合併營收20.6億元，較去年同期成長37.43%。

望隼科技是專注軟式隱形眼鏡研發設計製造公司，公司說明，由於部份外銷日本訂單因裝船日跨月，致上月營收遞延至本月，再加上中國大陸地區客戶備貨雙十一，因此帶動10月合併營收較上月增加8.57%，較去年同期增加39.15%。

整體而言，由於日本及中國大陸客戶因應備貨需求之訂單回流，矽水膠產品在台灣開始出貨，持續挹注望隼10月合併營收；累計今年前十月合併營收20.6億元，較去年同期成長37.43%。望隼在日本及中國大陸的代工市佔率持續攀升，故今年營收表現較去年同期有顯著躍升。

望隼科技創立於2012年5月，主營項目及營運模式為軟式拋棄式隱形眼鏡之設計、代工製造及銷售，產品行銷日本、中國大陸、美國、東南亞。技術及經營團隊主要來自光電產業及同業中的翹楚者，因有志同道合的理念而聚集，共同追求企業永續經營及成長。

從公司創立至今本著追求卓越的決心，在各國證照取得、材料及產品開發、核心製程技術的建置上超越同業，並以每年營收高速增長證明客戶對望隼產品的信心；另外，基於大陸隱形眼鏡消費需求之快速發展，為更就近服務及為大陸客戶節省產品進口相關成本，望隼於2016年起投資大陸子公司江蘇視准醫療器械有限公司，主營項目及營運模式也是軟式拋棄式隱形眼鏡之代工製造及銷售，以中國大陸為主要銷售區域。擁有大陸目前最先進的生產設備及製程技術，並已在2019年5月取得生產許可與產品註冊證開始出貨。

營收 日本

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