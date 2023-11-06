陸客團要回來了？ 飯店股價衝第一 這兩檔亮燈

飯店股ITF旅展業績豐收，加上交通部長王國材透露，開放陸客團來台將有好消息，在業績和政策題材雙重點火下，族群股價大漲展開慶祝行情。法人表示，2024年初台灣將舉行總統大選，市場原先預期，在此之前中國團客開放機會不高，要待選後才有機會逐步開放，如今看來有機會加快開放腳步，觀光飯店股受惠程度高。

觀光股今（6）日挾業績、政策兩大題材大漲，買盤主要點火飯店族群，包括夏都（2722）、寒舍（2739）兩檔個股率先漲停，老爺知（5704）、亞都（5703）、雲品（2748）全面大漲表態，推升上市觀光類股指數盤中來到127.9點，勁揚逾1.5%，來到近一個月新高位置，站穩5日、月線，向季線靠攏。

2023「ITF台北國際旅展」今日進入最後一天，現場人氣、買氣鼎沸，不少飯店集團也傳出業績捷報。主辦單位表示，昨日下午一度人潮再次滿到展館人流上限，整日入場人次突破11萬人次，較去年同期成長6成。老爺酒店集團、晶華集團，連三天衝出千萬業績，旅行社也不落人後，雄獅旅遊美日銷售業績也都突破千萬。

老爺酒店集團表示，台北國際旅展開賣第三天，出現指定買1,600張3,200元聯合住宿券的旅行同業，單筆即刷520萬。因許多消費者直接鎖定至老爺酒店攤位購買，旅展現場第三日業績達1,212萬元，加上前兩日銷售額，截至昨日，現場總業績已達6,512萬元。除了聯合住宿券熱銷外，餐飲券也是消費者團購一大熱門，包含1,980元老爺聯合餐券、1,299元北投老爺PURE歐式餐廳餐飲券、850元新竹老爺平假日自助餐券等都是消費者年末聚餐首選。

寒舍表示，截至昨日，旅展現場3日業績已達5,300萬，連同10月開賣線上旅展與快閃櫃銷售額，整體總業績已超過1億元。位居於渡假勝地宜蘭的礁溪寒沐，亦推出一泊一食、一泊二食、四人房的住宿專案，滿足各種旅遊需求，已熱銷近2,000張。另，「寒舍集團聯合住宿券」更出現一組500張大宗訂單，為科技業者因歲末春酒尾牙需求而購入，銷售總張數已突破3,500張。