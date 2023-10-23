台積電最後一盤爆4,199張神秘買單 拉抬股價收544元

台積電（2330）法說會報佳音，上周五股價衝上556元，超過20家內外資法人看好，全面給予「買進」、「優於大盤」、「強力買進」評等，且有9家法人目標價超過700元，可惜在美債殖利率仍處在高檔的情況下，台積電今（23）日開低走低，不過，最後一盤爆出4,199張買單，奮力拉升股價收斂跌勢，終場收在544元，下跌12元，跌幅2.16%。

台股今日開低走低，早盤以16,391.41點開出，一度下滑至16,245.84點，終場收在16,251.36點，下跌189.36點，跌幅1.15%；盤面上權值股台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等股都是下跌走勢。

台積電第3季毛利率與營益率都超越財測高標，毛利率54.3%，營益率41.7%，稅後純益2,110億元，每股純益8.14元；累計今年前三季稅後純益5,997.86億元，每股純益23.13元。

台積電預估第4季美元營收188~196億美元，若以中間值換算，可望季增11.1%，展望略優於市場預期的高個位數百分比，為歷年同期次高；本季匯率假設基礎新台幣32兌1美元換算，估計單季毛利率51.5~53.5%、營益率39.5~41.5%，都較上季下滑。

台積電早盤以552元開出，下跌4元，盤中低點一度下滑至543元，最後一盤爆量，拉抬股價往上升1元，收斂跌幅，終場以544元收盤，下跌12元，跌幅2.16%，市值14兆1,070億元。