Nvidia下挫收黑！台股開盤跌逾30點失守半年線 台積電跌2元開549元

台股今（18）日開盤指數為16,608.02點，下跌34.53點。台積電（2330）開盤價為549元，下跌2元。

群益投顧說，周二（17日）大盤季線得而復失，權值股台積電及中小型IC設計力撐，有些「拉積盤」結構，多數個股呈現預防性撤離。現階段大部分個股表現可能與指數脫鉤，多空焦點仍落於季線攻防，大盤季線在16,679點。留意財報和法說短線波動，周三有 TSLA、ASML、周四台積電。

操作題材可留意輝達執行長黃仁勳來台出席鴻海科技日：例行性拜訪台積電、技嘉、廣達等夥伴,聚焦AI、電動車等領域合作。各界關注近期AI概念股可否反彈上揚，然而發現存在利多不漲的局面時，操作還是必須謹慎小心

操作題材也可關注聯家軍成焦點，引動IC設計比價。矽統大漲逾8%改寫21年新高，首先與聯電比價,點火集團股智原、宏齊、聯傑、原相，其次引動中小型IC設計比價。另聯發科小金雞達發預計於19日掛牌上市吸引關注，帶動聯發科、高價IC設計股可望續扮電子族群主流。

周二美股四大指數收盤：道瓊指數收盤33,997.65點，上漲13.11點、漲幅0.04%；S&P500指數下跌0.01%；那斯達克指數下跌0.25%；費半指數下跌0.8%。

輝達（Nvidia）股價重挫4.68%至每股439.38美元；台股ADR周二漲跌互見，台積電（2330）ADR收盤下跌0.24%，報91.00美元，換算為台幣為每股588.17元，較台北交易股票溢價率6.75%。日月光ADR下跌逾1%。

美股標普500指數周二幾乎持平，但那斯達克指數收跌，因公債殖利率上升，加上拜登政府宣布計劃阻止對中國大陸出口先進的人工智慧（AI）晶片，半導體類股下跌。

三大法人周二集中市場合計賣超74.4億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超43.8億元，投信賣超4.9億元，自營商(自行買賣)賣超8.3億元，自營商(避險)賣超17.2億元。

期貨方面，外資周一夜盤回補2,676口空單，周二日盤反向加碼1,857口空單，未平倉淨空單減少至-3,442口，大特定法人減碼3,189口空單至-3,948口。外資期貨短線積極操作，難以判斷其短線看法，但從淨未平倉尚未翻正來看，中期應仍以偏空看待。十大特法淨空單回到7,000口之下，後續留意能否再度回補並進一步翻多。

選擇權籌碼上，周二外資布局0.04億元偏多部位，自營商則布局0.43億元偏多部位，兩主力綜合看法偏多。觀察近一周選擇權累積籌碼，外資布局0.6億元偏空部位，自營商則是0.14億元偏多部位，整體籌碼偏空，壓低結算機率較高。選擇權未平倉部分，10月月選買權最大未平倉上升100點至17,000 點，賣權最大未平倉仍為16,600點，最大OI區間看法略微偏多。

周二台指期季線得而復失，向上回測五日線遇壓，可能將有新一波短空行情，周三可能向下回補雙十節後向上跳空缺口，但缺口起點同時有月線、半年線、十日線等多均線支撐，若台指期向下拉回至缺口附近，發生反彈的機率較高。