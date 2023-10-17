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大摩看 AI 硬體大成長：廣達、台達電、致茂長期受惠

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根士丹利證券出具報告指出，人工智慧（AI）伺服器硬體市場規模高速成長，2025年時將達到144億美元，年複合成長率36%。AI伺服器出貨可望大幅成長，在台廠中，廣達（2382）、台達電（2308）、致茂（2360）有望長期受惠。

報告預估，全球前七大超大規模雲端服務商2024年雲端資本支出可望提升至1,390億美元，遠高於2019年的590億美元，且明年的AI支出將提升至532億美元，年增達45%。AI需求激增，將帶動AI伺服器出貨量將由今年的25.5萬台急增至2025年的45.5萬台。

報告指出，AI硬體股票的正確估值是市場熱議焦點，尤其許多個股今年來的漲幅已接近一倍。大摩認為，AI需求成長將是多年的趨勢，將持續推動相關個股本益比擴張。

大摩發展出獨家的評估架構，檢視AI硬體公司，以發掘出長期受惠者。整體來說，大摩最看好執行力強的技術領先者，包括致茂（繪圖晶片（GPU）系統級測試設備）、台達電（電源供應及冷卻方案）及廣達（伺服器ODM及機架方案）等台廠，對這三檔個股都給予「優於大盤」評等。

報告統計，在法人圈，有89%給予致茂「買進」或「優於大盤」的評等，11%則為「持有」或「中立」評等。大摩預估致茂今年每股稅後純益（EPS）為11.77元，明年為13.97元，目標價350元。

台達電及廣達則都獲得法人圈的94%給出「買進」或「優於大盤」評等，6%為「持有」或「中立」評等。大摩預估台達電今年EPS為12.92元，明年EPS為14.31元，目標價408元；廣達今年預估EPS為9.35元，明年EPS為12.71元，目標價280元。

台達電 AI

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