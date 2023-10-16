軍工股領漲指標 倫飛除權首日飆漲停

台股今（16）日開低走低，盤中下跌逾百點，軍工、碳權等政策概念股成為抗跌指標，倫飛（2364）每股配發2.5元股票股利，除權首日表現強勢，早盤以134元開高後走高，一路飆上漲停136.5元鎖死，成為軍工股的領漲指標。

倫飛主要產品包括軍工規筆電及平板電腦，自有品牌 Durabook 占比75%，ODM／其他業務則占25%，主要應用市場為軍事國防、公共安全（警察、消防、救護）及危險工業（公共資源、石化、食品）。

倫飛今年受惠兩個新產品量產上市，帶動營收成長，今年上半年毛利率35.4%，年增6.15個百分點，營益率5.62%，較去年同期成轉正，稅後純益0.63億元，年增85.29%，每股純益2.54元；7月獲利0.13億元，EPS0.52元；累計今年前7月稅後純益0.76億元，EPS3.06元。

倫飛今日除權表現強勢，股價開高後直衝上漲停136.5元鎖死，朝完全填權前進，且是軍工股的領頭羊，為盤面上的抗跌指標，軍工股包括全訊（5222）、榮剛（5009）、寶一（8222）雷虎（8033）也是逆勢上漲。