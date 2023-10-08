股息「長」勝軍 報酬倍數成長

依據統計，上市櫃公司在過去十年配發現金股利後，十年總和已全數回本、還有豐厚的資本利得，大、小股東「面子、裡子賺飽飽」的個股，包括國巨、長榮、南亞科、華新科等都是驚人的翻倍再翻倍，總計有13家的報酬率都超過兩倍，可說是長期投資完勝股。

自下半年來，台股受到美國聯準會利率政策持續鷹派，美元不斷走強，大盤走勢趨於震盪，也使得上市櫃股票在填息旺季時的表現分歧，不少投資人陷入「賠了夫人（貼息）、又折兵（股價下跌）」的窘況。

根據統計，2013年起至今、十個年度的配發股利中，依各上市櫃公司的各年度股利加總，最多的是大立光的673.16元，其次是聯發科273.01元、旭隼207.89元、精華206.85元，其它在150~200元之間的還有華碩、信驊、鈊象、裕日車、聯詠、群聯、緯穎等公司。

若是長線的投資人，在發放2013年股利前、意即2014年上半年就買進持有，以2014年上半年的平均股價為基準，總共有84家公司在這十年所配發的股利已超過當時買進股價，而且這此公司截至本周的收盤價，也都超過2014年上半年平均股價，也就是說，長期投資這些公司股票的投資人，藉由股利已全數拿回當時的買股成本。

以國巨為例，這十年配發的現金股利有112.04元、對照2014年上半年平均股價不過15.41元來看，股利報酬率高達7.2倍。

長榮也在2020年爆發新冠疫情後，獲利連年大好，大股東豪氣發放股利下，十年股利總和也達90.97元，股利報酬率也高達5.2倍。

另外，南亞科也有4.7倍、華新科4.3倍、卓越四倍，都是股利報酬翻倍再翻倍的代表。

其它報酬率超過兩倍的還有陽明、信立、嘉威、漢唐、智邦、鈊象、優群、進泰電子等公司，這些公司主要集中在被動元件、海運、記憶體、半導體、網通、遊戲、PCB等族群上。