快訊

亞運／中華健兒金牌感人一刻！淚水沒有白流 總獎金達近3億

股息「長」勝軍 報酬倍數成長

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

依據統計，上市櫃公司在過去十年配發現金股利後，十年總和已全數回本、還有豐厚的資本利得，大、小股東「面子、裡子賺飽飽」的個股，包括國巨、長榮、南亞科、華新科等都是驚人的翻倍再翻倍，總計有13家的報酬率都超過兩倍，可說是長期投資完勝股。

自下半年來，台股受到美國聯準會利率政策持續鷹派，美元不斷走強，大盤走勢趨於震盪，也使得上市櫃股票在填息旺季時的表現分歧，不少投資人陷入「賠了夫人（貼息）、又折兵（股價下跌）」的窘況。

根據統計，2013年起至今、十個年度的配發股利中，依各上市櫃公司的各年度股利加總，最多的是大立光的673.16元，其次是聯發科273.01元、旭隼207.89元、精華206.85元，其它在150~200元之間的還有華碩、信驊、鈊象、裕日車、聯詠、群聯、緯穎等公司。

若是長線的投資人，在發放2013年股利前、意即2014年上半年就買進持有，以2014年上半年的平均股價為基準，總共有84家公司在這十年所配發的股利已超過當時買進股價，而且這此公司截至本周的收盤價，也都超過2014年上半年平均股價，也就是說，長期投資這些公司股票的投資人，藉由股利已全數拿回當時的買股成本。

以國巨為例，這十年配發的現金股利有112.04元、對照2014年上半年平均股價不過15.41元來看，股利報酬率高達7.2倍。

長榮也在2020年爆發新冠疫情後，獲利連年大好，大股東豪氣發放股利下，十年股利總和也達90.97元，股利報酬率也高達5.2倍。

另外，南亞科也有4.7倍、華新科4.3倍、卓越四倍，都是股利報酬翻倍再翻倍的代表。

其它報酬率超過兩倍的還有陽明、信立、嘉威、漢唐、智邦、鈊象、優群、進泰電子等公司，這些公司主要集中在被動元件、海運、記憶體、半導體、網通、遊戲、PCB等族群上。

股利

延伸閱讀

南亞科、大立光法說會下週舉行 市場聚焦營運展望

長榮總經理：明年供需失衡價難守 對市場展望感到擔憂

長榮9月營收腰斬 法人不悲觀

長榮法說會／總經理謝惠全：明年貨櫃輪供需失衡且充滿挑戰

相關新聞

股息「長」勝軍 報酬倍數成長

依據統計，上市櫃公司在過去十年配發現金股利後，十年總和已全數回本、還有豐厚的資本利得，大、小股東「面子、裡子賺飽飽」的個...

投信買進不手軟！本周買超台股逾百億 預言本季「這族群」最有行情

台股10月第一周指數收在16,520點，周線連二紅，但三大法人合計賣超363億元，當中只有投信最愛台股，買超達121億元...

外資本周賣超逾400億！「這檔」卻異軍突起受青睞 原因曝光

台股10月第一周指數收在16,520點，周線連二紅。據統計，外資本周買超最多的是00929復華台灣科技優息，二、三、四名...

人工智慧題材燒！台股連二紅、長假後還有戲 廣達、技嘉等表現優於大盤

權王台積電領軍人工智慧（AI）股，帶動昨（6）日台股連二紅，站上月線反壓，周線同樣連二紅。法人指出，國慶連假過後，資金可...

三大跡象 預示台股行情續熱

國慶連假前夕，台股雖面臨美股走弱，但在觀望中轉強，底部有撐。隨軋空行情現蹤，加上技術指標低檔彈升向上、趨勢指標柱狀體翻紅...

股海自由行／電動車題材 有利可圖

光輝10月到來，讓台股進入第4季的第一個交易日迎來了久違的漲勢！過去歷史統計顯示，第4季是台股一年中上漲機率最高的季度，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。