國慶連假後台股趨勢 分析師：關注 AI、IC 和籌碼面強勢股

在國慶連假和非農業就業數據公告前，台灣股市呈現觀望態勢，相對穩定。外資持續賣出股票，對指數造成壓力，但內資的買盤持續增強，使中小型股相對強勢。

分析師陳昆仁指出，雙十節過後，市場對某些特定行業表現樂觀。首先，人工智能（AI）領域被認為具有投資價值，特別是考慮到九月份營收呈現雙位數增長。他建議投資者關注AI領域的指標性股票，如廣達（2382）。值得注意的是，廣達目前面臨原材料短缺的問題，但一旦這個問題解決，預計其營收將再次增長。其次，IC設計和記憶體相關產業可能因庫存調整趨勢而受益。聯發科的股價最近相對強勢，接近挑戰歷史高點，因此建議投資者繼續關注聯發科的發展走勢。

此外，陳昆仁進一步指出，一些表現強勢的股票可能會吸引融資資金。這些籌碼面上的強勢股票最近在技術面上表現優秀，主要是因為有大量的投資者對它們持樂觀看法，例如秦城、營邦、訊芯等個股。建議投資人繼續關注這些具有潛在增長價值的股票，特別是在它們的股價跌出投資價值時。