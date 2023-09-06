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材料自結7月每股賺6.26元 近四季 EPS 高達33.09元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

由於近期股價波動達公布注意交易資訊標準，應證交所要求，化工股王材料-KY（4763）今日公布7月自結數字，單月營收9.22億元、年增147%；稅前盈餘5.28億元、年增623%；稅後純益4.5億元、年增580%，每股稅後純益（EPS）6.26元。

材料第2季營收23.67億元、年增127%；稅前盈餘13.58億元、年增543%；稅後純益10.9億元、年增415%，單季EPS 15.25元。最近四季（111Q3~112Q2）累計營收為63.53億元，稅前盈餘27.53億元，稅後純益22.97億元，EPS 33.09元。

材料-KY今日收盤價為1,045元，下跌45元、跌幅4.13%。

營收 EPS

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