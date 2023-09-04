永豐投顧：可以留意 AI、蘋概及軍工股

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經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

雖然8月底輝達（NVIDIA）財報公布後，股價光環快速消退，但AI概念股還是目前所有產業中最具備想像空間的族群，故預期9月主流類股仍以AI族群為主，只是籌碼已亂，股價走勢不若7月時青雲直上，目前適合逢低承接，極短線區間操作或是長線持有忍耐股價短線起伏一直持有至2024年等待業績噴發。永豐投顧指出，另9月中旬分別有蘋果新機發表及國際航太暨國防工業展，預期在AI漲多之後，資金可能往蘋概及軍工股輪動。

永豐投顧表示，之前庫存最為嚴重的 NB/PC 庫存經過數個季度的消化，已達健康水位，然受中國大陸經濟疲弱影響，終端需求傾向保守，產業短線尚無起色，PC/NB 供應鏈影響眾多產業拉貨需求，雖AI伺服器需求龐大，但最快也要到第4季才能看出拉貨力道，目前投資策略不建議追高，宜逢低承接，等待今年第4寄至2024年產業復甦。

大盤指數已跌破16,600點M頭頸線位置，半年線16,300點附近利空測試多次顯示具備支撐性，在AI產業方興未艾及 PC/NB 庫存調整已至健康水位下，2024年又將有 PC/NB 換機潮的情況下，需求一旦啟動，百業待發。台股由高點17,463起算已跌千點，可逢低佈局，預估未來一個月指數空間 16,300～17,100。

AI NB

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