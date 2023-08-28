郭台銘將參選總統 集團股中鴻海收平盤、群創漲幅最大

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘今（28）日宣布參選總統，集團個股表現上，鴻海收在平盤108元，群創（3481）減資後新股恢復交易首日收紅，以14.8元收盤，漲幅1.71%，漲幅居集團各公司冠軍。

郭台銘宣布投入2024總統大選，懇請台灣人民，給他4年的時間，保證會為台海帶來未來50年的和平，同時，保證有能力讓台灣從明年起會計年度的經濟成長率超過一倍。

在回答媒體提問，因是鴻海創辦人、重要股東，若是當選，中國大陸給壓力，要如何解決？郭台銘則是表示，4年前交棒給鴻海董事長劉揚偉後，完全沒有管公司的事情，離開CEO與董事長職位，就不能過問，也不用負責。

若郭台銘當選中共恐沒收鴻海財產？鴻海今日發出聲明表示，「鴻海1991年在證交所上市掛牌以來，目前有逾80萬名股東，公司本身是屬於海內外全體投資大眾所共同擁有」；鴻海強調，「創辦人4年前交棒、未再參與公司日常管理，可以說是全球大型企業中非常好的傳承案例，未來公司會基於創辦人建立的基礎上再上層樓」。

鴻海集團今日漲跌互見，鴻海以108.5元開出，上漲0.5元，一度拉升至109元，但終場收在108元平盤價位；鴻準開高走低，盤中翻黑，終場收在54.7元，小跌0.18%；台揚、建漢、正達、京鼎、乙盛-KY、樺漢、GIS-KY等收跌逾1%；跌幅逾2%收盤的有陽程、位速、訊芯-KY等。

群創辦理現金減資，每股退還股東現金0.5元，為換發股票，自8月17~25日停止交易，今日新股上市買賣，參考價14.55元，早盤以14.6元開出，一度拉升至15.2元，漲幅4.46%，終場收在14.8元，上漲0.25元，漲幅1.71%，漲幅居集團股冠軍；上漲作收的還有亞太電、中揚光、台通等股。